Al parco della Pace nuova porta del bagno. Attese le telecamere

Torna in funzione il bagno del Parco della Pace, la porta era stata danneggiata dai vandali lo scorso settembre. Il restyling dei servizi era costato all’amministrazione comunale circa 20 mila euro, una spesa che la Giunta Olivetti aveva deciso di affrontare, viste le condizioni in cui versavano i vecchi servizi.

Si tratta di un monoblocco prefabbricato per bagni disabili delle dimensioni in pianta di cm. 200x240 ed altezza media di cm. 230 interna che è tornato in funzione. Un problema, quello dei servizi nel polmone verde della città, che era stato oggetto di interrogazioni anche in consiglio comunale.

E proprio al Parco della Pace sono attese le telecamere per stanare non solo i vandali, ma anche quanti abbandonano frequentemente oggetti, ma anche televisori e lavatrici, a fianco al cassonetto adibito alla raccolta dei vestiti usati. Un problema che esiste orma da anni e che in passato ha visto anche l’abbandono di carcasse di animali.

Gli occhi elettronici interesseranno tutti i parchi pubblici dove sono stati attrezzati, l’ultimo a Cesano, con nuovi giochi. Un investimento da circa 100 milioni di euro. Tra gli allestimenti, ci sono nuovi giochi, tavoli e panche da pic nic e staccionate. Rifatto anche i prato dei giardini Palazzesi che questa estate faranno da cornice a numerosi eventi, uno su tutti il Summer Jamboree.