Al Passetto tornano i bivacchi: "Noi cacciati, vogliamo solo vivere"

Coperte e stracci per proteggersi dal freddo. La vergogna dell’accoglienza mancata da parte delle istituzioni nei volti dei richiedenti asilo che da settimane sono costretti a vivere all’aperto, protetti solo dalla pioggia alla base dell’ascensore del Passetto. Con la stagione balneare ancora di là dal venire, la spiaggia degli anconetani è desolata e nessuno sembra notare quelle ombre. Nella pancia dell’ascensore la vita è dura, non ci sono hotel a cinque stelle o campeggi. La notte scorsa uno dei rifugiati, un giovane di origini pakistane, ha avuto un problema sanitario ed è stato soccorso e trasferito all’ospedale di Torrette da un equipaggio della Croce Rossa. Per fortuna nulla di grave.

Ieri mattina siamo andati sul posto per prendere visione delle condizioni in cui quel gruppo di asiatici è costretto a vivere: "C’è tanta gente buona che ci porta coperte, vestiti caldi, però a volte non basta _ spiega uno di loro, un trentenne partito tre anni fa da Lahore, grande città del Pakistan centrale. Stanotte (l’altra notte, ndr) è stato molto freddo e così è successo tante volte da quando siamo qui. Abbiamo provato altre soluzioni, ma siamo sempre stati allontanati, qui non diamo fastidio a nessuno. Il nostro desiderio è quello di avere un posto dignitoso dove vivere, protetti, al caldo e poi trovare un lavoro. No, nessuna intenzione di andare in un altro Paese, l’Italia era il mio obiettivo quando sono partito. Nel frattempo, il viaggio è stato lungo e difficile, tra Turchia, Bulgaria e poi la rotta balcanica fino alla Bosnia e la difficoltà di passare attraverso la Croazia dove la polizia è terribile. Perché siamo arrivati fino ad Ancona? Perché alcuni connazionali, quando ero a Milano, mi hanno detto di venire qui visto che la questura era più rapida nella registrazione e nelle pratiche. I tempi però sono comunque lunghi e fino al 22 febbraio dovrò vivere così, poi speriamo in un’accoglienza".

Prima di andare in centro, alla Mensa del Povero dove mangiare (la sera si servono alla mensa della Caritas di via Berti) un altro giovane, lui di Peshawar, città molto pericolosa verso il confine con l’Afghanistan, ci mostra le tende di fortuna realizzate e ci rivela un desiderio: "Dobbiamo sopravvivere e dunque mangiamo ciò che le mense ci danno, ma noi pakistani abbiamo la nostra cultura e anche i nostri gusti di cibo. Vorrei avere la possibilità di cucinare le cose che mi piacciono e che posso mangiare, sebbene sia alla Mensa del Povero che alla Caritas sono molto rispettosi dei nostri precetti religiosi".

Pierfrancesco Curzi