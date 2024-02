Al Pergolesi e al Gentile: "Klavierabend", concerto col pianista Campanella

Doppio appuntamento con ‘Klavierabend: nel cuore dell’Europa’, il concerto dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana che avrà come grande protagonista Michele Campanella. Oggi (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi e domani (ore 17) al Teatro Gentile di Fabriano gli ascoltatori potranno apprezzare le doti di quello che viene considerato come uno dei più importanti pianisti italiani, nonché direttore d’orchestra e saggista, musicista pluripremiato e apprezzato a livello internazionale. Il concerto inizia con il ‘Konzertstück’ Op. 79, J. 282, una delle tre produzioni per pianoforte e orchestra di Carl Maria von Weber, compositore tedesco, contemporaneo di Schubert e di Beethoven che ebbe una particolare predilezione per il teatro, ma fu autore di sinfonie e concerti. A seguire, il Konzertstück per pianoforte e orchestra in sol magg., Op. 92 di Robert Schumann, di rara esecuzione, e il Concerto per pianoforte e orchestra n. 25 K. 503 di Mozart, composto nel 1786.