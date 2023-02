Al Pergoli fino a sabato "L’esodo"

Centro Pergoli e Caffè Letterario al centro delle iniziative culturali di febbraio. Resta aperta fino a sabato la mostra ‘L’esodo’, che ricorda la tragedia delle foibe e il dramma delle decine di migliaia di esuli costretti a lasciare l’Istria e la Dalmazia alla fine della seconda guerra mondiale. L’esposizione è stata predisposta al primo piano del Centro Pergoli di piazza Mazzini ed è visitabile oggi dalle 15 alle 18, domani dalle 9.30 alle 13 e sabato dalle 9.30 alle 13.30.

Sempre al Pergoli, è stato allestito uno scaffale dedicato con libri e film sul tema. Oggi, intanto, nella grande struttura di piazza Mazzini è stata organizzata una conferenza dal titolo ‘La frontiera dell’Impero romano’, a cura della professoressa Roberta Leone, la quale parlerà de ‘Il limes tra democrazia ed inclusione’.

L’iniziativa è stata promossa dall’Unitre di Falconara. Per concludere, a partire da martedì 21 febbraio, il Caffè Letterario – che è sito proprio al Pergoli -, ospiterà tornei di burraco per tanti che vogliono cimentarsi con questo gioco delle carte, mentre giovedì 23 febbraio, alle 17.30, spazio agli attori Marcello Moscoloni e Patrizia Giardini che porteranno in scena ‘Profumo di arance amare’, letture tratte dall’omonimo romanzo ‘post-Gattopardo’. I due, che negli ultimi cinque anni hanno girato l’Italia proponendo presentazioni di libri e rappresentazioni teatrali, con oltre 500 appuntamenti al loro attivo, hanno scelto di valorizzare il Caffè Letterario di Falconara, mettendo la loro professionalità al servizio della comunità. Gradite le prenotazioni.