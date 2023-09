Al "Piazza Diaz 7" torna la musica dal vivo: di scena domani il Veronica Key Threeo

Torna l’appuntamento con la musica dal vivo al Piazza Diaz 7 di Ancona, caffè e gelateria situata nell’omonima piazza. Domani, dalle ore 20.30 alle 23, a esibrisi sarà il Veronica Key Threeo, formazione che vede la popolare cantante accompagnata da Massimo Saccutelli alle tastiere e Danilo Brugnini alla batteria. Il concerto del trio sarà l’occasione per ascoltare in versione live alcuni dei più popolari e amati successi di ieri e di oggi, soprattutto di artisti italiani come Giorgia, Pino Daniele, Alex Baroni e tanti altri. Emozioni assicurate grazie alla bella voce di Veronica Key, capace di interpretare al meglio sia i brani di artiste donne che quelli dei cantuautori. Come sempre dalle ore 20.30 ci sarà la possibilità di fare l’apericena. Per informazioni e prenotazioni: 0712075133.