Al primo turno andarono alle urne il 60,57% degli aventi diritto

Si torna alle urne a solo un anno di distanza dopo le dimissioni dell’ex sindaco Francesco Pirani nel dicembre scorso. Al primo turno a maggio 2024 erano 31mila e 771, di cui 15mila e 588 uomini e 16mila e 183 donne, gli osimani chiamati alle urne nei 33 seggi. Di liste ne erano state presentate molte di più, 24, per un totale di 542 candidati consiglieri. L’anno scorso gli esperti di proiezioni pronosticavano il ballottaggio già dai primi di maggio, indipendentemente dall’affluenza che è stata del 60,57 per cento (19.425 votanti). Molto più del 2024, quest’anno, considerato il commissariamento, l’avversario più temuto sarà l’astensionismo. Nella sala Maggiore del Comune probabilmente anche stavolta sarà allestito il maxischermo per visionare i risultati in tempo reale.