"Al pronto soccorso tanta umanità"

"Ero sulla pista ciclabile sono finito tra una buca e un’auto posteggiata e sono rovinato a terra. Ma da una disavventura ho avuto la piacevole scoperta dell’efficienza e dell’umanità al pronto soccorso del nostro ospedale". A parlare è l’ex assessore alla Cultura Leonardo Lasca che lunedì mattina stava percorrendo in bici la ciclabile che da via Spina arriva fino a Moie e oltre quando è rovinato a terra. "Lì per lì ho pensato di non essermi fatto granchè ma poi siccome si sono formati ematomi sulla gamba e il dolore al polso aumentava, dopo pranzo sono stato al pronto soccorso di Jesi, e qui ho trovato personale pronto e attento. In poco più di un’ora con il codice verde mi hanno effettuato le radiografie e dopo appena 3 ore ero fuori con la prognosi. Sono stati tutti molto professionali e umani. In particolare mi ha colpito il medico che mi ha preso in carico: giovane, appena 25 anni, marchigiano, meticoloso, preparato e anche con una mano di fata quando mi hai infilato l’ago per un prelievo. Ho atteso un po’ di più per il referto com’è normale sia. Nel frattempo la sala si era riempita. Ma ci tengo a dire che la sanità pubblica va salvaguardata e rinforzata immettendo risorse giovani e capaci che ci sono eccome. Si può e si deve fare". Lasca se l’è cavata tutto sommato bene: "Fortunatamente niente di rotto, ma per una settimana dovrò stare a riposo ma non potrò suonare al concerto del canzoniere Anpi che avevo in programma".