Al re dell’Afrobeat Seun Kuti il premio Adriatico Mediterraneo

Una giornata di grande musica al ‘Festival Adriatico Mediterraneo’ di Ancona, grazie a due eventi che permetteranno al pubblico di scoprire sonorità per molti ‘inedite’.

Si inizia nella corte della Mole Vanvitelliana (ore 19.30) con il concerto ‘Terraemaris’ dell’Alkantara MediOrkestra. Il gruppo getta un ponte culturale attraverso il Mediterraneo combinando la musica orientale e il jazz contemporaneo, ed esplorando i temi dell’integrazione e dei migranti. L’ispirazione tematica proviene dal romanzo Horcynus Orca. Sul palco saliranno nove strumentisti da Italia, Irlanda e Bulgaria, con ospiti internazionali da Grecia e Giordania. A strumenti noti a tutti (violino, violoncello, percussioni, contrabbasso, sax, flauti) se ne affiancheranno altri più inconsueti, come saz, oud, tabla, marranzano, duduk, charango, darbouka e lyra.

L’appuntamento clou è in programma alle 21.30, ed avrà come protagonista Seun Kuti. D’eccezione anche la location, l’Anfiteatro romano, capace di accrescere il fascino di qualsiasi evento. Figlio del pioniere dell’afrobeat Fela Kuti, Seun è noto per le sue performance e per la sua musica ‘socialmente consapevole’, testimonianza di un impegno incrollabile nell’utilizzare la propria arte come strumento per il cambiamento sociale e l’emancipazione. In esclusiva regionale Seun Kuti presenterà ‘Heavier Yet (Lays the Crownless Head)’ – prodotto nientemeno che da Lenny Kravitz, oltre che da Sodi Marciszewer – oltre ai più importanti successi di una ormai lunga carriera. Con Seun Kuti (voce principale e sassofono) saliranno sul palco dell’anfiteatro Justice Kunle, basso, Fabrice Edouard Fila, sax tenore, Anis Mohammed Cherif Benhallak, chitarra, Valentin Pellet, tromba, Nicolas Julien Sakelario, sax baritono, Mario Kevin Jean e Marc Orsinet, batteria, oltre alla danzatrice Edidiong Blessing Eshiet.

All’artista nigeriano andrà il Premio Adriatico Mediterraneo 2025. L’ingresso al concerto costa 15 euro. La biglietteria sarà aperta da un’ora prima dell’inizio del live. I biglietti si possono acquistare in prevendita online fino a due ore prima dell’evento, presso i punti vendita autorizzati del circuito Amat / Vivaticket, o alla Casa Musicale in corso Stamira 68 (071 202588).

Questa mattina (ore 6) è previsto anche il concerto all’alba sulla Terrazza Unicorn dell’ex ristorante Passetto, dove si esibirà il chitarrista Gianmarco D’Emilio. Il successivo concerto all’alba è in programma giovedì.

Raimondo Montesi