Al Ridotto delle Muse la finale della rassegna sui diritti umani

Al ‘Corto Dorico Film Fest’ di Ancona è il giorno della finale del concorso internazionale ‘Short on Rights – A Corto di Diritti’, dedicato ai cortometraggi che trattano temi legati ai diritti umani. La serata (ore 21.15) al Ridotto delle Muse è organizzata con Amnesty International Italia. Sei i corti finalisti: "250km" di Hasmik Movsisyan, "Adjustment" di Mehrdad Hassani, "Things unheard of" di Ramazan Kiliç, "Will my parents come to see me" di Mo Harawe, "Yellow" di Elham Ehsas, più "Jina" di Emilia Pluskota, vincitore della semifinale. Il Premio Amnesty International sarà assegnato dalla giuria di qualità, composta tra gli altri da Simona Cocozza (regista e sceneggiatrice), Riccardo Noury (portavoce Amnesty International Italia) e Laura Petruccioli (referente del progetto Arte e diritti umani), all’opera che ha affrontato con più efficacia e sensibilità i temi dei diritti dell’uomo e le campagne di Amnesty. Ci sarà anche una giuria di studenti delle scuole superiori, che dopo un percorso formativo sul cinema e i diritti umani conferiranno il Premio "Gianni Rufini". Previsto anche il premio del pubblico.

La giornata si aprirà al Ridotto delle Muse (ore 10.30) con la presentazione dei cortometraggi realizzati negli ultimi due anni dal filmmaker Nikola Brunelli con gli allievi della Scuola delle arti per bambini e della Scuola di Cinema per ragazzi e ragazze, a cura di Natalia Paci. Verranno proiettati: "L’Assenza", "L’Hotel Maledetto", "Tekné – Il saper fare" e "L’ora buca". Alle ore 14.30 al foyer delle Muse ci sarà ‘Shorts for my future – Industry’, momento dedicato agli incontri tra autori e registi con i produttori.

Alle ore 17 nel foyer verrà presentato il libro "Il cinema, l’immortale" di Daniele Vicari, alla presenza dell’autore. Ultime due proiezioni saranno "After the Bridge" di Davide Rizzo e Marzia Toscano, alla presenza del primo (ore 18)e "Rumore – Human Vibes" di Simona Cocozza (19.15), alla presenza della regista.