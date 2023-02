Torna ‘CineDanza’ al Ridotto delle Muse di Ancona. Oggi (ore 19) sarà proiettato il film ‘Why we fight?’ di Alain Platel e Mirjam Devriendt, ispirato da ‘The dance performance Nicht Schlafen’ di Platel. Il film è in francese, inglese e fiammingo con sottotitoli in inglese. Quando siamo senza parole, il corpo prende il sopravvento. I ballerini Bérengrère Bodin, Samir M’Kirech e TK Russell sulla base delle loro esperienze cercano il perché della violenza nel mondo e in sé stessi. Platel e Devriendt rendono omaggio alle arti, ma anche all’umanità, in equilibrio tra la creazione di qualcosa di spettacolare o di orribilmente crudele.