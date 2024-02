Al Salesi arrivano i campioni olimpici con la ’Nico’

L’associazione Nico (Nazionale italiana Calcio olimpionici e Campioni dello Sport), ha portato domenica dei doni al Salesi, visitando terapie intensiva neonatale, ostetricia, ginecologia, pediatria e chirurgia. Coperte per mamme, cappellini e muffole per bimbi fatte a mano. Portati anche giochi e libri. Hanno aderito 2 olimpionici, Vincenzo Maenza (lotta greco romana) e Nando Dolci (campione europeo di pugilato). Con loro, la presidente Nico regionale Veronica Sansuini e mamma coraggio Patrizia Guerra (in foto a sinistra, già campionessa di arti marizali)