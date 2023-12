Al Salesi il "regalo sospeso". L’Unicef e i vigili del fuoco per amore dei piccoli ricoverati

"Regalo sospeso" con Unicef, pompieri e Clementoni: insieme per regalare un gioco che non sia solo un diritto, ma anche una cura. L’autoscala dei vigili del fuoco, ieri, all’ospedale pediatrico Salesi, è arrivata attorno alle 9.30, zigzagando tra le ambulanze posteggiate nel cortile esterno del nosocomio. I bambini sono rimasti stregati alla vista del cestello di fronte alle loro finestre. E i piccoli con le flebo al braccio e la mascherina sul viso, si sono affacciati alla finestra per prendere i doni di una delle aziende leader del settore, la Clementoni.

"Giochi che sono persino ecosostenibili – ha evidenziato Pierpaolo Clementoni, direttore della ricerca avanzata – L’obiettivo è far sorridere i bambini in situazioni particolari e delicate, come può essere l’esperienza dell’ospedale. La collaborazione con l’Unicef si attua soprattutto nella creazione di kit che possono essere distribuiti nei principali ospedali pediatrici italiani. Kit studiati di anno in anno. E quest’anno il particolare tema che tratta dei diritti dei bambini, non ultimo, il diritto al gioco. Quest’anno abbiamo voluto persino dare un risvolto ecologico. Tutti i materiali – ha ribadito – sono riciclati". All’evento, anche le presidenti provinciali e regionali dell’Unicef, rispettivamente Paola Guidi e Mirella Mazzarini. Con loro, c’erano pure le assessori comunali Manuela Caucci e Antonella Andreoli e i giovani volontari di Younicef. "Un gioco che allieti e costruisca personalità, che dia il senso della solidarietà", le parole di Mirella Mazzarini, del regionale Unicef. "È la magia del Natale, sono coinvolti genitori, operatori sanitari e noi tutti. Questa è la terza edizione dal 2021. Quest’anno, l’Unicef come slogan e riflessione sulla situazione che stiamo vivendo ci richiama a pensare al bambino tra emergenze (tante) e le guerre (dimenticate). Le guerre sono per l’80%la causa di malnutrizione e altri disagi". Duemila cinquecento i giochi consegnati in questi giorni in tutta Italia, 80 solo ieri, ad Ancona. I vigili del fuoco hanno bussato alle finestre di pediatria, neuro psichiatria infantile, oncoematologia, chirurgia, malattie infettive, nefrologia e dialisi. Matite, pennarelli, giochi memo e pesciolini da colorare per rendere più bella – anzi, meno brutta – la permanenza in ospedale a ridosso del Natale. "Ogni anno cerchiamo di essere presenti per donare qualche momento di gioia in situazioni pesanti dal punto di vista psicologico. Con noi, anche il personale libero dal servizio", il commento di Paolo Patrizietti comandante provinciale dei vigili del fuoco. "Essere stimolato tramite i colori e i giochi – ha fatto Paola Guidi, presidente Unicef Ancona –fornisce la distrazione utile al benessere psico sociale dei bimbi che vivono situazioni di grande fragilità e vulnerabilità. I pesciolini da colorare stimolano la fantasia e il piacere dei bambini. Il loro sorriso è la nostra ricompensa".

Nicolò Moricci