"Al Salone del libro, la nostra Carnevali"

"Con molto piacere che porto all’attenzione di tutti gli abitanti del nostro Comune, la presenza di una nostra concittadina al salone internazionale del libro di Torino: Daniela Carnevali". L’annuncio è del sindaco David Grillini che spiega: "Daniela sta presentando una bellissima fiaba per bambini dal titolo ‘Mago Verdicchio e i folletti della vigna’ da lei scritta. Naturalmente da sindaco mi sento ancora più onorato per il fatto che si tratta di un assessore della mia giunta, ma questo poco importa, motivo di soddisfazione è che una nostra concittadina ci rappresenti ad un evento così importante. Devo dire che, quando Daniela mi parlò la prima volta dell’idea della fiaba, non rimasi particolarmente colpito, salvo poi ricredermi totalmente per una serie di motivi. Infatti la fiaba è molto bella, ambientata nel nostro territorio con gli otto Comuni della sinclinale camerte rappresentati e il protagonista è probabilmente una delle nostre risorse più importanti ovvero il vino, in particolare il Verdicchio. Davvero simpatica e con una morale ben distinta che possiamo sintetizzare nel lavorare insieme per avere maggiori possibilità utilizzando ciò che la natura ci dona e che spesso facciamo fatica a comprendere e riconoscere".