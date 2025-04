Al Santa Monica concerto dei Matina Madoro: omaggio agli anni ’80

Cena, musica live e dj-set domani sera (dalle ore 20 alle 2) al Santa Monica di Ancona. Pezzo forte della giornata è il concerto dei Matina Madoro, band specializzata nel far rivivere le indimenticabili sonorità degli anni Ottanta, ma anche del decennio successivo. In questo caso il gruppo renderà omaggio agli anni Novanta, interpretando le canzoni più iconiche dell’epoca. I Matina Madoro sono un quintetto formato da musicisti professionisti marchigiani provenienti da esperienze diverse. Band con una carriera ormai decennale alle spalle, fatta di numerose produzioni, concerti e open act per artisti di fama internazionale, i Matina Madoro sanno garantire serate di musica, divertimento e animazione, grazie a una miscela infallibile che trascina sempre il pubblico. Al termine dell’esibizione, live dj-set di Ricky Esse.