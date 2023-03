Al "Savoia Benincasa" il rettore di Macerata tra Joyce e i giovani

Si è conclusa la rassegna “Congiunzioni” organizzata dall’Istituto Savoia Benincasa che ha preso il via lo scorso 16 febbraio con una serie di incontri in Aula Magna.

E’ il Magnifico Rettore dell’Università di Macerata John McCourt a condurre l’ultimo incontro con un intervento dal titolo “Confluenze creative: la nascita del romanzo modernista tra Joyce e Svevo a Trieste”.

"Sono molto felice di prendere parte a questa rassegna – sottolinea McCourt – per parlare soprattutto ai giovani della figura di Joyce, che lasciò la sua città natale Dublino per trasferirsi a Trieste dove conobbe Italo Svevo. Penso che ci siano molti punti di contatto tra questo autore irlandese e i nostri giovani, che proprio come lui possono sentirsi fuori posto nella loro città di origine e sono desiderosi di esplorare il mondo con la curiosità che li caratterizza. Come Università siamo altresì impegnati per fare in modo che i nostri giovani talenti una volta terminato il loro percorso di studi scelgano di restare sul territorio, contrastando così l’esodo verso altre città o Paesi".

Dal momento della sua proclamazione a Rettore, avvenuta nel 2022, è la prima volta che McCourt sceglie di visitare un Istituto superiore della regione. "La rassegna si coniuga con le scelte culturali attuate dal nostro Istituto per garantire a ciascun allievo una formazione culturale completa, anche in previsione dell’Esame di Stato. Il connubio tra scuola e mondo accademico, che ha fornito il contributo scientifico, consolida l’impegno e la sfida educativa e culturale della scuola a promuovere competenze utili per formare cittadini per aprirsi al mondo, alla cultura, alla ricerca".

I primi incontri della rassegna “Congiunzioni” sono stati dedicati alla figura di Pier Paolo Pasolini, tra i maggiori intellettuali italiani del Novecento e hanno visto tra i relatori il prof Roberto Mario Danese e Salvatore Ritrovato dell’Università di Urbino “Carlo Bo” e il prof Roberto Carnero dell’Università di Bologna.