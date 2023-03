Al Savoia Benincasa oggi si parla di giornalismo

La notizia e la comunicazione avanzata tra promesse e minacce: al Savoia Benincasa si parlerà di giornalismo. L’appuntamento è per oggi (dalle 9 alle 12.30), all’aula magna del Savoia. L’istituto di via Marini patrocinerà e ospiterà l’evento organizzato dalla Poliarte di Ancona. Si parlerà di che cosa si intenda per notizia, accennando alle fake news e a come riconoscerle. I liceali assisteranno a interventi di esperti linguisti e psicologi (ci sarò la presidente dell’ordine regionale, Katia Marilungo), per capire anche come sia cambiato il mondo dell’informazione, che inevitabilmente oggi si deve interfacciare con l’avanzata del digitale e delle nuove tecnologie. In quell’occasione, verranno premiate le principali testate giornalistiche del territorio "per l’opera continua e costante di informazione sull’evoluzione e il radicamento nel territorio": per Il Resto del Carlino, ci sarà il coordinatore regionale Marche, Andrea Brusa. Conduce il giornalista Nicolò Moricci.