"Al servizio di tutti. La macchina era un ufficio mobile"

La perdita di Stefano Foresi è durissima da digerire tra i colleghi del suo schieramento politico: "Avevi un posto nel mondo Stefano. Essere a servizio di tutti, con mille telefoni, con una macchina che era un ufficio mobile. Grazie di tutto e grazie anche per quello che hai fatto per me" ha scritto l’ex collega di giunta e candidata a sindaco nel 2023 Ida Simonella. Commossa Susanna Dini, capogruppo Dem in consiglio: "Non sono solita fare necrologi, non li ho fatti neanche per i miei. Però Stefano Foresi se li merita. Aveva una sensibilità particolare col mondo della disabilità. Non è un caso che alle elezioni, comprese quelle che ha perso, è stato il consigliere più votato".

In giunta con Foresi e per dieci anni c’è stato Paolo Marasca: "In uno dei miei ultimi sogni mi chiami perché c’è una piazza a cui non funzionano i lampioni, mi chiedi di darti una mano a fare le prove con tutti i maledetti cavi; arrivo e smanettiamo nel mezzo della notte, che però rimane notte. Era un sogno, ma anche una scena verosimile, lo sai. Solo che nella realtà, alla fine, tu li avresti accessi, facendo i complimenti a me per gentilezza". Foresi è stato fondamentale anche per il giovane consigliere comunale del Pd Giacomo Petrelli: "Grazie per il tuo esempio e per il tuo servizio. Testimonianza vera di amore per la nostra città e per la politica" ha scritto Petrelli. Dai banchi del Pd le parole di Andrea Vecchi, chirurgo e consigliere comunale: "Ho avuto l’onore di seguirlo nella sua malattia e fino agli ultimi momenti ha sempre mantenuto sempre dignità, cortesia, rispetto e determinazione". E Federica Fiordelmondo, segretaria comunale Dem: "Stefano Foresi era un uomo che dominava lo spazio attorno a sè, energico, imponente e instancabile".

Su Foresi Francesco Rubini, consigliere di Altra Idea di Città, ha scritto questo post: "La politica come servizio. Il dialogo come prerogativa. La disponibilità come scelta di vita" mentre Andrea Nobili, candidato alle prossime regionali come indipendente in Avs "Negli ultimi tempi ci si vedeva un po’ meno, ma conservo il ricordo degli impegni sociali e politici portati avanti insieme. "È un giorno triste per Ancona e per quanti ti hanno conosciuto Stefano. Con te se ne va una persona innamorata della propria città" ha scritto l’ex collega consigliere Gianluca Quacquarini. Per Tommaso Fagioli, attuale consigliere comunale di Azione, Foresi era "Un uomo innamorato della sua città che ha dato tutto te stesso per Ancona. È giunto il momento del meritato riposo". Tra i messaggi di cordoglio anche quelli dalle segreterie provinciale e regionale, dal presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali e tanti politici.