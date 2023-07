Al Summer Jamboree oggi si balla Sul palco arriva il "Dance Show"

Summer Jamboree, esplode la festa. Stasera alle 21,30 sul main stage di piazza Garibaldi gli Steve Lucky & Miss Carmen Getit Show: sono stati ospiti del festival 20 anni fa e stasera torneranno con un carico di successi incredibili. Ma le sorprese per la giornata di oggi non sono finite, perché prenderà forma sul palco principale del Summer Jamboree l’attesissimo Dance Show: ballerini di fama internazionale provenienti da tutto il mondo si scateneranno a suon di musica Rock’n’Roll. Sul palco a presentare gli artisti, la comicità e il sex appeal di Russell Bruner e l’ammaliante charme di Bianca Nevius. E la notte poi continua con l’immancabile Dopofestival alla Rotonda a Mare per chi ancora non si è stancato di ballare: in programma per domenica 30 luglio, Terry Elliot, DJ At’s Crazy Record Hop, DJ Rocketeer e DJ Boppin’ Bangles. Ogni giorno al centro commerciale ‘Il Maestrale’ è possibile rivivere la storia del Summer Jamboree attraverso gli scatti di "Rock’n’Roll is a State of the Soul", esposizione che celebrail ventennale di quello che è diventato nel tempo il più grande Festival del genere al mondo.

E anche oggi dalle 17 alle 24 va in scena lo spettacolo del Fearless Devid Motordrome in Piazzale della Libertà, con moto d’epoca Indian che sfrecceranno su questa pista vintage unica nel suo genere. Ingresso adulti 5 euro, bambini fino 10 anni 3 euro. Ma il programma dei concerti dal vivo proposti per la giornata include anche i Rockin’ Bonnie Western Bound Combo, band italiana capitanata da Rockin’ Bonnie, che spazia tra i suoni del Western Swing, Hillbilly Bop ed Honky Tonk che si esibirà sul palco della Rocca Roveresca.

Seguiranno poi i Rob Heron & The Tea Pad Orchestra, gruppo unico che mixa molti generi – Western Swing, Blues, Country, Rock’n’Roll, Soul – per crearne uno proprio e originale. Ai giardini della Rocca si partirà alle 18 con una lezione di ballo gratuita sull’Hera dance floor. Non mancheranno incredibili intermezzi musicali con DJ Giusy Wild, DJ Houserockin’ Chris e DJ Elliot Kirby. Non mancherà nemmeno il vintage market dove poter acquistare oggettistica e abbigliamento da indossare in modo da potersi calare a pieno nell’animo del Festival. E anche oggi si potrà ballare con i piedi sulla spiaggia all’Hawaiian Beach, il tratto di spiaggia libera sul lungomare Mameli dove dalle 10 alle 20 si alterneranno dj set che faranno ballare e animeranno la festa attraverso quei pezzi musicali che hanno fatto passare alla storia quei mitici anni ’50.