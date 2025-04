Al teatrino Campana da oggi la proiezione di "La vita da grandi"

Dopo aver dato la propria disponibilità ad ospitare al teatrino le proiezioni cinematografiche, l’Istituto Campana per l’istruzione permanente di Osimo ha deciso di dare seguito al progetto didattico per promuovere il valore educativo del cinema nelle scuole. La dimensione narrativa tipica del linguaggio cinematografico incentiva una condizione di apprendimento interattivo. Da oggi viene proiettato il film "La vita da grandi" in cui viene affrontato il tema dell’autismo. "Il cinema può contare sulla potenza delle immagini che anche ai fini dell’apprendimento – dichiara la presidente Gilberta Giacchetti – può risultare utile agli studenti. Abbiamo già intrapreso un percorso di collaborazione con alcuni istituti ma siamo ancora disponibili perché, pur con i lavori di ristrutturazione del palazzo, vogliamo portare avanti il compito di ente formativo".