Al Teatrino Campana Patrizia Laquidara per gli "Artifici Sonori"

Si chiude al Teatrino Campana di Osimo la rassegna musicale ‘Artifici sonori’, promossa dall’Istituto Campana per l’Istruzione permanente. L’edizione 2023 tutta dedicata al cantautorato femminile, domani (ore 21.30) ospiterà Patrizia Laquidara, che sarà accompagnata da Davide Repele alla chitarra. L’artista ha iniziato la carriera nel 1998 vincendo una borsa di studio presso il CET di Mogol. Nel 2003 partecipa al Festival di Sanremo 2003 nella sezione giovani con la canzone ‘Lividi e fiori’, la quale si aggiudica il Premio Mia Martini della Critica e il premio Alex Baroni per la miglior interpretazione. Nel 2006 collabora alla rassegna internazionale di musica etnica e contemporanea ‘Suoni dell’altro mondo’ e partecipa al Premio Tenco. Dopo sei album, nel 2022 inizia la collaborazione con Marco Paolini con cui porta in scena lo spettacolo ‘Boomers’. Quest’anno ha pubblicato il suo primo romanzo, ‘Ti ho vista ieri’.