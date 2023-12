Al teatrino Campana va in scena "Hamleta" con Melania Fiore

Va in scena stasera il secondo appuntamento della rassegna "Altra scena" al teatrino dell’istituto per l’istruzione permanente di Osimo. "Hamleta" di e con Melania Fiore, voce di Aldo Emanuele Castellani, è in programma alle 21.15. E’ una controstoria shakesperiana di un folle amore inutile. Una storia come tante altre, la storia di una donna e di un amore potente, struggente ma senza speranza e pieno di dubbi. Un amore non amore che porta alla follia, dove desiderio è letteralmente, dal latino "de sidera", mancanza di stelle, e dunque un desiderio generato da un’assenza continua, una presenza intermittente prima di tutto da se stessa. E dunque cosa fare, dormire, morire o sognare? In un mondo dove tutti sembrano ingoiati dall’ingranaggio nevrotico del produrre per essere e dove tutti hanno dimenticato i loro padri, si affaccia la consapevolezza di essere fragili, di essere umani. Hamleta, come il suo famoso alter ego principe di Danimarca, è anche la storia della perdita del proprio io e della ricerca di esso. Il ritrovarsi dopo un amore lacerante che diventa un cammino di riconquista nel viaggio rocambolesco, metafisico e straordinario della vita.