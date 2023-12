Al Teatrino del Piano il Canguro con "A piccoli passi Sassolini"

Al Teatrino del Piano di Ancona sta per iniziare la prima ‘tre giorni’ in compagnia dello spettacolo ‘A piccoli passi Sassolini’, un lavoro firmato dal Teatro del Canguro.

Domani, sabato e domenica (ore 18) andrà in scena questo racconto sulla ‘difficile ma affascinante avventura di crescere’, diretto da Lino Terra, con Cecilia Raponi e Natascia Zanni protagoniste sul palco. La strada per diventare grandi può essere lunga e faticosa, bisogna avere pazienza, procedere a piccoli passi, senza fretta e senza paura. Ogni giorno è una nuova tappa, una nuova avventura: non è necessario correre, ma è importante andare sempre avanti e qualche volta, quando ne vale davvero la pena, ci si può riposare all’ombra di un albero o sulla sponda di un fiume. Lo spettacolo è un esempio di teatro d’attore e di figura, adatto ai bambini dai 3 anni in su. Repliche dal 14 al 16 dicembre.