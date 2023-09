Al teatrino San Cosma ripartono gli incontri dei "Giovedì culturali"

Riprendono i ‘Giovedì culturali’ della sezione anconetana dell’associazione Ancona Nostra. Oggi (ore 17) nel Teatrino San Cosma in corso Mazzini Carlo Camangi sarà protagonista dell’incontro ‘La ristrutturazione settecentesca del Castello di Rocca Priora’. E’ il ben noto complesso che sorge sulla sinistra della foce del fiume Esino, nel comune di Falconara Marittima, eretto a partire dal Duecento, e poi trasformato in dimora signorile nel Settecento. Vi furono ospitati personaggi illustri, come il Re di Napoli Gioacchino Murat (il 29 aprile del 1815), alcuni giorni prima della Battaglia di Tolentino. Info [email protected] o 3278238123.