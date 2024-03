Al teatro Astra si ride con "Stasera sono fico": sul palco Max Cavallari

"Stasera sono fico". Scherza fin dal titolo Max Cavallari, già componente, insieme al compianto Bruno Arena, del duo I Fichi D’India. Il popolare comico è atteso stasera (ore 21.15, info 3476377531) al Cine Teatro Astra di Castelfidardo con uno spettacolo che per lui significa tante cose: una prova d’attore, una ripartenza dopo una sosta forzata, l’inizio del secondo tempo della sua vita reale e soprattutto di quella artistica, un ‘ricomincio da me’ nato dalla dura consapevolezza che ‘the show must go on’, unita alla voglia di rappresentare i tanti personaggi che convivono nella sua poliedrica personalità. In ‘Stasera sono fico’ vedremo i personaggi più amati dal pubblico, dalla signora Olga ad Orfeo, l’uomo del freddo, da Jeff il cowboy al pescivendolo tuttologo che dispensa ricette molto particolari, da Cappuccetto Rosso ad Annalisa, la bambina pestifera, e tanti altri personaggi interpretati da Cavallari in 25 anni di carriera. L’evento fa parte del ‘Comedy Show Marche Tour 2024’.