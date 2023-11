Al teatro Don Bosco c’è Magdi Allam

"Partecipare alle iniziative che Fratelli d’Italia sta organizzando sui territori per conoscere concretamente le sfide che abbiamo quotidianamente davanti e che come governo nazionale e regionale abbiamo il dovere di affrontare". Così il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, annuncia il ritorno nelle Marche dello scrittore e saggista, Magdi Cristiano Allam, autore del libro "Un miracolo per l’Italia". Due gli appuntamenti in oggi. Alle 21:15, al Teatro Don Bosco (via Don Riganelli) alla chiesa della Misericordia a introdurre i lavori ci saranno la portavoce comunale del partito Silvia Marchesini, l’onorevole Stefano Benvenuti Gostoli, il capogruppo Carlo Ciccioli e il consigliere regionale Marco Ausili. Il tema sarà: "L’Italia e l’Occidente difronte alla sfida globale. Assedio culturale e religioso; declino culturale e sociale; denatalità". Alle 18 oggi un analogo appuntamento nella sala riunioni della Croce Gialla (via Fratelli Cervi, 1) a Chiaravalle a cui parteciperà anche il locale portavoce di Fd’I Alessandro Esposito.