Al teatro "Giacconi" arriva il gospel

Il genere musicale natalizio per eccellenza arriva anche a Chiaravalle. Naturalmente stiamo parlando del gospel, che questa sera (ore 21) risuonerà all’interno del Teatro ‘Tullio Giacconi’ di Chiaravalle, per un appuntamento inserito nell’ambito della stagione organizzata dal Comune e dall’Amat, con il sostegno della Regione Marche.

Protagonista, come avviene nelle migliori occasioni del genere, è una formazione proveniente dagli Stati Uniti, la ‘patria’ del gospel. Si tratta del gruppo Tony Washington Gospel Singers, che arriva in città grazie alla collaborazione con il ‘San Severino Blues Festival’. Il Tony Washington Gospel Singers è il progetto musicale nato a Charleston, città caratterizzata da una ricca tradizione gospel, come del resto avviene in numerose chiese battiste del South Carolina. Straordinari artisti, Mildred Daniels e Tony Washington, i due leader, ad un certo punto hanno deciso di unire le loro carriere, fatte di anni di esperienza, fondendo stili e percorsi musicali diversi con grande originalità.

Questo soprattutto grazie alla splendida voce classica di Mildred Daniels, ma anche al particolare tipo di gospel di Tony Washington, molto influenzato dal rhythm’n’blues. Mildred Daniels, definita ‘The Songbird’ per le sue straordinarie doti vocali, è stata protagonista di musical, come ‘The Wiz’ (‘Il mago di Oz’), oltre a poter vantare collaborazioni come vocalist con star del gospel di fama mondiali. Basti citare il nome di Bobby Jones. Tony Washington, da parte sua, ha inventato in tempi insospettabili il moderno ‘Gospel & Rhythm’, svincolando il genere gospel dagli stereotipi classici attraverso contaminazioni con vari generei della black music, compresi il funky e addirittura il rap, creando così un nuovo stile che si è diffuso negli Stati Uniti.

Uno stile che secondo alcuni è paragonabile alla musica che James Brown avrebbe eseguito se non avesse abbandonato in gioventù la congregazione religiosa dove cantava. Uno stile che ha conquistato le platee di numerosi paesi europei, e che non mancherà di entusiasmare anche quella del Teatro ‘Tullio Giacconi’ di Chiaravalle.

Le due voci principali del Tony Washington Gospel Singers sono affiancate da quelle di Cherelle Archie e Tabitha Latham e Gary Bellinger (anche tastierista). Con loro, Leroy Alston al basso e David Bellinger alla batteria.

Informazioni: biglietteria del Teatro Giacconi (0717451020), AMAT (0712072439) e Ufficio Cultura del Comune di Chiaravalle (0719499266).