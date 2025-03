Al teatro Giacconi. Caterina Guzzanti attrice e regista

E’ la serata di Caterina Guzzanti al Teatro Tullio Giacconi di Chiaravalle. E’ qui che alle ore 21 la popolare attrice si presenta con uno spettacolo, ‘Secondo lei’, di cui è anche regista e autrice. Affiancata da Federico Vigorito, la Guzzanti affronta un tema universale e su cui il dibattito oggi è più aperto e vivo che mai. ‘Secondo lei’ è la narrazione, dal punto di vista femminile, delle dinamiche nascoste che regolano i rapporti all’interno di una coppia. L’amore, che dovrebbe essere un luogo sicuro e sano, diventa un silenzioso campo di battaglia in cui fraintendimenti, bisogni e necessità si confondono e affondano in un pantano inevitabile di aspettative tradite e promesse sistematicamente rimosse, imprigionando i due protagonisti in ruoli precisi e precari, mentre bramano soltanto di essere accettati. Per la Guzzanti il bisogno di realtà, di trovare una soluzione tangibile alla distanza creatasi tra lui e lei, irrompe nella loro vita, ne condiziona pensieri e scelte.