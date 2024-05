Al teatro Gigli il Coro Polifonico ‘Gaspare Spontini’

Si intitola ‘Spontini Grand Tour’ il concerto-evento in programma questo pomeriggio (ore 17,30) al Teatro comunale ‘Beniamino Gigli’ di Monte Roberto. Protagonista assoluto di questo affascinante viaggio musicale con tanto di narratori, danzatori e attori, sarà il Coro Polifonico ‘Gaspare Spontini’ di Maiolati diretto dal maestro Michele Quagliani, il quale sarà accompagnato al pianoforte dal maestro Sara Bonci. L’evento porterà in scena i più grandi successi del compositore di Maiolati, Gaspare Spontini, scanditi attraverso l’arco temporale e geografico della loro composizione. Tra i brani previsti c’è l’incompiuta "Ave Maria", eseguita nella variazione per organo di Padre Armando Pierucci. La voce narrante è di Luigi Ramini.