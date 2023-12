Al teatro Goldoni quattro serate con l’orchestra sinfonica Rossini

Quattro appuntamenti con la musica classica al Teatro Goldoni di Corinaldo. E’ il frutto della collaborazione con l’Orchestra Sinfonica ‘Rossini’ di Pesaro, che nel 2024 compirà trent’anni. La stagione prende il via sabato 23 (ore 21.15) con ‘La Traviata’ di Verdi, di cui la ‘Rossini’ proporrà una versione "smart", che ripercorre la storia attraverso le arie e i duetti più famosi, trascritti dal direttore d’orchestra (e prima viola) Noris Borgogelli. Violetta è Emanuela Torresi, Alfredo Germont Domenico Menini, Giorgio Germont Matteo Torcaso. Con loro, la formazione cameristica dei solisti dell’Orchestra. Il primo gennaio (ore 21.15) ‘Concerto di Capodanno’ con il quartetto d’archi della ‘Rossini’ e la cantante Clarissa Vichi, che interpreteranno famose melodie classiche rivisitate in chiave pop e successi pop ‘tradotti’ nelle sonorità del quartetto d’archi: da Vivaldi a Bob Marley, da Strauss ai Beatles, da Rossini agli Abba. Il 24 febbraio il primo flauto Elena Giri si cimenterà nella Fantasia su temi di ‘Carmen’ di Bizet per flauto e orchestra di François Borne, mentre l’ottavinista Fabiola Santi proporrà il "Concertino per ottavino, archi e cembalo" di Allan Stephenson, con archi e clavicembalo. Sarà eseguito anche un brano scritto da Danilo Comitini dedicato all’artista Antonio Manzi. Chiusura il 21 aprile con il riadattamento del musical "Moulin Rouge". Sul palco, l’Orchestra diretta da Daniele Rossi, sei solisti e un corpo di ballo guidato dalla regista e coreografa Laura Mungherli. Prenotazioni: 338.6230078 (da tre giorni prima di ogni concerto).