Al teatro Panettone c’è "La Supercasalinga"

ANCONA

di Raimondo Montesi

‘Tout le Cirque 2023’, rassegna di circo-teatro proposta al Teatro Panettone di Ancona dal Gruppo Teatrale Recremisi in collaborazione con Comune, Amat e FITA Marche, prosegue questa sera (ore 21) con ‘La Supercasalinga’. Si tratta di uno spettacolo comico-clownesco scritto e interpretato da Roberta Paolini, che sostituisce l’annunciato ‘Sic Transit. Cerimonia di circo profano’, annullato a causa di un imprevisto che ha colpito la compagnia Magda Clown Circo. La rappresentazione odierna si pone innanzitutto una domanda: Può l’apparizione di un’orrenda macchia sconvolgere la vita di una persona? Sì, se questa persona è la ‘Supercasalinga’ del titolo. Lei, cresciuta seguendo gli opprimenti insegnamenti della madre, ha appreso ogni segreto in fatto di cura della casa, ordine e disciplina, condensando in sé millenni di sapienza casalinga. Nonostante i potenti mezzi e la grinta da vendere, la Supercasalinga dovrà comunque attingere ad ogni sua risorsa per sconfiggere la terrificante macchia. La battaglia non si presenta facile perché non si tratta di una macchia qualunque, ma la più difficile, ostinata e imbattibile fra tutte. Quello firmato da Roberta Paolini può essere definito come uno spettacolo comico che utilizza il teatro fisico, il clown e una buona di follia per trascinare il pubblico all’interno di una classica avventura da supereroi con tanto di sigla, effetti speciali e colpi di scena. Il coordinamento registico dello spettacolo è di Philip Radice, assistito da Bano Ferrari e Valentino Rossi, la voice fuori campo è quella di Bano Ferrari, i costumi sono stati realizzati da Simona Randazzo e Roberta Paolini, mentre la scenografia è opera di Marta Fumagalli, Riccardo Pirovano, Barbara Crimelli e Roberta Paolini. Gli oggetti di scena, infine, sono di Andrea Mangiameli, Federica Frigo e Dario Bellotti. Per acquistare i biglietti, per prenotazioni e informazioni: Casa della Musica, di Ancona, in corso Stamira (071 202588, dal lunedì al sabato ore 9 – 12.30 e 15 – 19.30). Posto unico 10 euro, ridotto 8 euro; in vendita in tutte le biglietterie del circuito AMATVivaTicket e su vivaticket.com. Per informazioni ci si può rivolgere anche all’AMAT (0712072439) o consultare il sito www.teatrorecremisi.it. ‘Tout le Cirque 2023’ si concluderà sabato 18 marzo con il Collettivo Clown, che porterà in scena lo spettacolo ‘Clown Spaventati Panettieri’. A quel punto resterà operativa solo la rassegna ‘Made in Marche’, che vivrà i suoi due ultimi eventi l’1 aprile (‘Il falegname non muore mai’ di Caravan Brembreg) e il 15 aprile (‘La cena’ del Collettivo Hospites).