Al teatro Panettone la finale del Festival sotto il Conero

È stata spostata ad Ancona, al teatro Panettone, l’odierna finale del Festival sotto il Conero, inizialmente organizzata alla Corte del Castello di Falconara. Gli organizzatori hanno scelto un luogo al chiuso per questo appuntamento, viste le previsioni meteo. Confermato l’orario delle 20.30.

Il Concorso canoro nazionale per voci nuove, primo ad Ancona dopo uno stop durato più di sessant’anni anni, è alla quinta edizione. La competizione nasce da un’idea del direttore artistico Gianluca Berti, in collaborazione con il responsabile tecnico Walter Fontana. Una manifestazione che riallaccia il filo conduttore con quello che fu, fino a metà Sessanta, il Festival di Ancona, ideato da Vittorio Sulpizi e Mario Vico, professionisti e abili talent scout.

Quel Festival di Ancona che, nel 1959, fu vinto da un giovane Adriano Celentano, con il brano ‘Il tuo bacio è come un rock’. Tornando all’attualità, il concorso di Berti e Fontana funge da trampolino di lancio per artisti non professionisti, a partire dai dieci anni. Da quest’edizione, inoltre, il marchio Fsc si affianca all’identità artistica di Gabriella Ferri, cui saranno intitolati trofei e targhe.

Saranno cinque i vincitori delle varie categorie, che conquisteranno le finali nazionali di tre importanti concorsi come il Premio Lucio Dalla, in calendario a Roma, il Festival Voci d’Oro, in agenda a Pistoia, e il Rumore Bim Festival, che avrà luogo a Bellaria Igea Marina. Ospiti della serata, condotta dallo stesso Berti e da Letizia Bedini, gli Audio 2 e Laura Formenti. Presidente di giuria ‘Mimmo’ Paganelli, già direttore artistico di case discografiche di primissimo livello quali Emi e Rca. L’evento è ad ingresso gratuito.