Al teatro Panettone musica e solidarietà con le hits dai ’70 ai ’90

Musica e solidarietà oggi (ore 17.30) al Teatro Panettone di Ancona, dove va in scena l’atteso spettacolo ‘Ancona insieme… per una carezza: radio hits ‘70 ‘80 e ‘90’. L’evento, organizzato dal Lions Club ‘La Mole’, grazie all’idea e alla collaborazione del produttore e autore Sabino Morra, ospita 9 cantanti (Leo Maculan, Laura Anconetani, Mario Cacciani, Vanessa Chiappa, Giorgia Esse, Evin, Alessandra Losacco, David Mazzoni e Federica Grassoni), 9 ballerine (Eleonora Bedini ed Eleonora Socci), e 9 dj (Marco Rutolo e Alberto Amicucci). Musica di tre decenni, tra dance, funk, soul, pop elettronico e molto altro. Partecipando si potrà contribuire a una nobile causa: donare un cane guida a un non vedente.