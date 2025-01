Al teatro Panettone sbarcano gli "Alieni nati" della Artax

Al ‘Panettone’ di Ancona è di nuovo tempo di ‘Teatro Contemporaneo’, una delle tre rassegne organizzate dal Gruppo Recremisi presieduto da Massimo Duranti. Sabato (ore 21) va in scena "Alieni Nati", lavoro scritto e diretto da Alessandro Giova, e messo in scena dalla Compagnia Artax. E’ la Notte di San Lorenzo. Tre amici si ritrovano in un parco per ammirare le stelle cadenti. Dopo averne visto una enorme, i tre maldestri amici, spinti da una ‘alterazione alcolica’, sognano di fare qualcosa di grande. Così partoriscono, per gioco, l’idea di fondare un partito politico dai tratti ironici e parodistici, con l’ambizione di ottenere il più grande fallimento della loro vita. Tuttavia qualcosa di ancora più imprevedibile sta per accadere loro. L’opera è risultata vincitrice del Fringe Festival di Catania 2022, oltre a ottenere la menzione speciale al Fringe Festival di Milano 2022, il Premio ‘Miglior Spettacolo’ e il Premio della Giuria alla rassegna ‘Autori nel cassetto, attori sul como’ al Teatro degli Audaci di Roma. Attore, regista e autore romano molto attivo nel panorama teatrale, Giova nel 2021 ha fondato la Compagnia Artax, per la quale scrive e dirige le sue opere. Info e biglietti: Casa Musicale di corso Stamira 68 (071202588), www.vivaticket.com e Amat (0712072439). Il botteghino del Panettone apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.