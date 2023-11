Al teatro Panettone va in scena ’Il signor Braille’: come perdersi nei racconti della vita inaspettata

Uno spin off di "Zio Vanja" di Anton Cechov, ispirato ed incentrato sul personaggio di Ivan Ilic Telegin, che arriva fino ai giorni nostri in stato di fermo di polizia. Ecco in sintesi ‘Il signor Braille’, spettacolo che va in scena stasera (ore 21, info e biglietti 071.202588 e 071.2072439) al Teatro Panettone di Ancona nell’ambito della rassegna "Made in Marche". Autore e interprete è Andrea Caimmi, mentre la regia è affidata a Pierr Nosari. Ivan Ilic Telegin cerca di spiegarsi con il poliziotto che si occupa del suo caso, ma a poco a poco si perde nei meandri del racconto della sua vita inaspettata. In un’alternanza tra fatti tragicomici e momenti poetici, il protagonista giunge all’evento che ha trasformato la sua vita, dandogli una nuova identità: quella del signor Braille. Caimmi ha recitato in teatro con Nanni Garella, Francesco Macedonio, Walter Pagliaro, Sonia Antinori, Giampiero Solari, tra gli altri; nel cinema con Vinicio Marchioni, Mario Martone e Roberto Dordit. In tv lo si è visto in programmi e fiction come "Cameracafé", "Piloti", "Don Matteo" e "Monterossi" e altro. Come drammaturgo, ha scritto vari testi portati in scena e ha vinto il Premio Enriquez 2013 per il teatro di impegno civile con il suo "Korpus Polski". Pierr Nosari è diplomato alla Scuola di Teatro di Bologna; per alcuni anni ha lavorato in teatro con Nanni Garella, Giorgio Barberio Corsetti e altri. Successivamente si è dedicato alla regia, realizzando spettacoli teatrali, documentari e cortometraggi.