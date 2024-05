Al Teatro Pirata l’Eolo Award

Silvano Fiordelmondo, Gianfrancesco Mattioni e Diego Pasquinelli, fondatori della compagnia Teatro Pirata di Jesi si son aggiudicati l’Eolo Award 2024 alla carriera.

Il riconoscimento è stato conferito sul palco del Teatro Fontana durante il Festival Segnali di Milano. Per il Teatro Pirata non è il primo "Eolo Award", ma di certo è stato l’Eolo più significativo, riconoscendo il magistero di un gruppo di ex giovanissimi artisti marchigiani divenuti in oltre 40 anni di attività punto di riferimento del pubblico nazionale.