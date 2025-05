Al Teatro Studio Valeria Moriconi la performance "Cry Violet"

Si chiude con un’originale performance "Fair Play", rassegna promossa dal Comune di Jesi insieme a Fondazione Pergolesi Spontini e Amat. E’ "Cry Violet", in scena oggi (ore 19 e ore 21.30) al Teatro Studio Valeria Moriconi. E’ un lavoro nel quale l’eleganza coreografica di Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi incontra l’energia musicale di Teho Teardo, compositore, musicista e sound designer, da sempre esploratore attento agli stimoli provenienti da altre forme artistiche. Panzetti e Ticconi hanno già presentato il loro lavoro in tutto il mondo, conquistando il pubblico con la loro poetica unica. "Cry Violet" è un’esperienza immersiva e coinvolgente, capace di interrogare le emozioni più profonde. Utilizzando un codice gestuale che ritrae espressioni di dolore e vergogna ispirate all’iconografia del peccato originale, viene messo in luce l’espediente umano di espiare il proprio senso di colpa attraverso pratiche che tentano di recuperare l’avvenuto danno ambientale o, in altro modo, di celarlo. Diffusi fenomeni come quello del greenwashing, rappresentano pratiche ingannevoli che eludono una reale soluzione ai danni che l’azione umana ha provocato sull’ambiente. Le azioni, come quella del pulire, si fondono al pianto. In questo contesto, un oggetto comune come un panno o un fazzoletto trasforma la sua funzione da strumento di pulizia a elemento che accoglie il dolore, assorbe le lacrime.