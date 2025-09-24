Al torneo Lexus Tolentino Open Wta 125

Una settimana da sogno per Oleksandra Oliynykova. La tennista ucraina, 23 anni di Kiev, ha conquistato il primo titolo WTA 125 della carriera al Lexus Tolentino Open, dominando la finale contro l’italiana Nuria Brancaccio con un secco 6-2, 6-0 in appena 64 minuti di gioco. Una prestazione impeccabile quella della giocatrice dell’Est Europa, che in tutto il torneo ha concesso appena 18 game alle avversarie, dimostrando una costanza impressionante.

Sul Centrale gremito di pubblico, con spettatori assiepati in ogni angolo, la Oliynykova ha messo subito le cose in chiaro, portandosi sul 4-0 nel primo set grazie a un tennis ricco di variazioni tattiche e colpi vincenti che ha mandato completamente in tilt la campana di Torre del Greco. L’unico momento di reazione della Brancaccio è arrivato nella parte centrale del primo parziale, quando è riuscita a conquistare un paio di game consecutivi, ma poi è tornato il monologo della ucraina fino al traguardo finale.

La vittoria vale 125 punti ranking e il balzo al numero 136 mondiale, nuovo record personale per la tennista tesserata al Ct San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, dove disputa il campionato di Serie A2 femminile.

"È una sensazione incredibile vincere davanti a così tanta gente - le parole a caldo della campionessa con gli occhi pieni di gioia -. Quando l’atmosfera è questa mi viene più facile esprimere il mio miglior tennis. Ho affrontato un tabellone complesso, con avversarie di alto livello, ma in ogni match sono riuscita a trovare la strategia giusta. Dedico questo successo a mio padre, volontario con le forze armate ucraine. Ha sempre fatto tantissimo per la mia carriera e spero un giorno possa tornare ad accompagnarmi nei tornei".

Per la giocatrice di Kiev è l’undicesimo titolo in carriera, il quinto della stagione ma il primo assoluto nella categoria WTA 125.