"Al via due progetti per il settore sociale"

Ci sono tante famiglie di disabili e di bimbi piccoli che attendono da tempo aiuti che stanno per arrivare tramite i fondi del Pnrr a Osimo. Sono due infatti i progetti che sono stati ammessi a finanziamento per il settore del sociale. Uno prevede l’opportunità di avviare un progetto di vita autonoma e indipendente per favorire il benessere e una migliore qualità della vita alle persone con disabilità. Si lavorerà per migliorare l’autonomia fornendo servizi socio-sanitari di comunità e domiciliari e per promuovere l’accesso agli alloggi e al lavoro anche attraverso la tecnologia informatica. L’obiettivo è proprio quello offrire l’opportunità di avviare un progetto di vita autonoma e indipendente per favorire il benessere e una migliore qualità della vita alle persone con disabilità. Si lavorerà per accelerare il processo di deistituzionalizzazione, fornendo servizi socio-sanitari di comunità e domiciliari e per promuovere l’accesso agli alloggi e al lavoro anche attraverso la tecnologia informatica. L’amministrazione Pugnaloni ha dato assenso per l’utilizzo di due alloggi pubblici che per la loro peculiarità sono stati inseriti in tale progettazione. Il finanziamento disponibile ammonta a 715mila euro per 12 beneficiari. "Le azioni che saranno finanziate riguardano la strutturazione degli appartamenti, la dotazione di strumentazioni di domotica e l’erogazione di servizi", spiega l’assessore ai Servizi sociali Paola Andreoni. Per il secondo progetto è stato assegnato un finanziamento di 283mila e 200 euro. "Prevede l’ampliamento dell’asilo nido Collefiorito con due nuove ali dell’edificio, una da adibire alle attività ludico-didattiche e una di ampliamento del locale mensa già presente. Il numero dei bambini passerà da 54 a 60. Assieme alla Asso poi stiamo lavorando per aprire una sezione Primavera al Muzio Gallo che permetterà la frequenza ai bambini a partire dai due anni. In questo modo si cerca di rispondere alle esigenze delle famiglie di far frequentare in anticipo ai propri figli un ambiente educativo, favorendo la possibilità di occupazione femminile". Silvia Santini