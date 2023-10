Al via gli "OperaDinner", cene per scoprire il cartellone lirico: si inizia con "Così fan tutte" Al Circolo Cittadino di Jesi iniziano gli "OperaDinner": una cena intorno ai titoli del cartellone della 56esima stagione lirica. Primo appuntamento con "Così fan tutte" di Mozart. Libretto diventa atto performativo in prosa. Info: 0731206888.