Al via i controlli sugli autotrasporti

Polizia locale, "varata" la stagione dei controlli sugli autotrasporti nazionali ed esteri. Una significativa novità per il personale del Comando di Palazzo Bianchi che, dopo una fase di necessaria formazione, ha iniziato questa specifica attività a metà settimana.

In particolare giovedì, quando gli agenti falconaresi hanno effettuato la prima giornata di accertamenti stradali lungo la Strata Statale 76, in direzione nord e sui mezzi in uscita dal porto e, verosimilmente, diretti verso il casello autostradale dell’A14 di Ancona-Nord o l’hinterland anconetano. Sono stati fermati e controllati una decina di autotreni e autoarticolati comunitari, ma anche un autobus di linea albanese.

Complessivamente la Polizia locale falconarese ha accertato dieci infrazioni a carico dei conducenti. Infrazioni afferenti le norme sui tempi di guida e la documentazione del carico trasportato. In un caso è stato sottoposto a fermo un autoarticolato in quanto il conducente, extra Unione Europea, non era in possesso della dovuta formazione professionale e richiesta nella comunità europea. Il servizio di controllo degli agenti sugli autotrasporti nazionali ed esteri proseguirà anche nelle prossime settimane.