Al via i lavori al plesso scolastico che ospita primaria e materna

Ruspe in azione per un intervento atteso da tempo per le scuole di Montemarciano, dove non erano mancati disagi e criticità negli anni scorsi, specie nei periodi di pioggia. "Sono iniziati da alcuni giorni a Montemarciano – spiega il sindaco Maurizio Grilli – i lavori straordinari di manutenzione delle aree esterne del plesso scolastico di viale Europa, che ospita la scuola dell’Infanzia Marotti e la scuola primaria Mandolini Matteucci. Con questo intervento, finalmente, andremo a risolvere situazioni sospese da tempo, restituendo ai bambini, docenti e a tutto il personale scolastico spazi più sicuri, curati e funzionali". In particolare, i lavori sono iniziati nell’area esterna retrostante, e riguardano il rifacimento della recinzione in rete plastificata, con realizzazione di un cancello di accesso carrabile di servizio, la demolizione e il rifacimento del percorso pedonale di accesso e il ripristino di un angolo di marciapiede, oggetto di cedimenti, e del perimetro della piazzola pavimentata". Per quanto riguarda la parte antistante, invece, l’intervento prevede la realizzazione di una superficie di gioco con manto in erba sintetica, per uno sviluppo di 70 metri quadrati. In entrambe le aree verrà poi portato nuovo terreno per colmare i dislivelli e gli avvallamenti che rendevano l’area spoglia e irregolare". In alcuni punti si era addirittura formato un dislivello tra il terreno e il marciapiede perimetrale della scuola, criticità accentuata nell’area antistante anche a causa della naturale pendenza del terreno. Il costo totale dei lavori è di 25mila euro. "Si tratta – spiega ancora il sindaco Greci – di un intervento di manutenzione atteso da molto tempo, che ci eravamo impegnati a realizzare il prima possibile".

sa. fe.