Al via i lavori per gli "stalli rosa"

Parte la realizzazione degli stalli rosa, posti auto riservati alle donne in dolce attesa e a tutti i genitori, mamme e papà, che viaggiano con figli fino a due anni di età. A Falconara ne saranno ricavati sette, grazie a un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture. "L’anno scorso è stata accolta la richiesta di finanziamento avanzata dall’amministrazione comunale – spiega l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti – e abbiamo individuato alcune zone strategiche per ricavare i nuovi stalli rosa, da realizzare in prossimità di uffici comunali e di altri servizi pubblici. Ora che i fondi sono stati formalmente contabilizzati ed è stata individuata l’azienda che realizzerà gli stalli possiamo partire". L’installazione della segnaletica verticale e la realizzazione di quella orizzontale sarà completata la prossima settimana. Saranno realizzati in piazza Carducci, vicino all’ingresso del Castello, in piazza del Municipio vicino all’ingresso di Palazzo Bianchi, in via Roma a servizio dell’ufficio Anagrafe, in piazza della Libertà a pochi passi dalla delegazione municipale, in via Rosselli per raggiungere gli ambulatori dell’Asur e in via XX Settembre a poca distanza dalle Poste.