Al via il bando per il servizio civile

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha ufficialmente pubblicato ilnuovo Bando Ordinario 2022 per la selezione dei volontari . Sono 5 i progetti messi a disposizione del Comune di Senigallia per accogliere un totale di 16 volontari. Per candidarsi bisogna avere 18 anni e non aver superato il ventottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede. Si può presentare domanda esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https:domandaonline.serviziocivile.it. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14 del 10 febbraio.