Al via il bando per il servizio civile

E’ stato pubblicato bando del Servizio civile nazionale riservato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni che vogliono cimentarsi in attività di lavoro, con una novità importante. 91 i posti disponibili tra Osimo, Castelfidardo, Camerano e Loreto. Il servizio dura 12 mesi per un impegno di 25 ore settimanali e prevede un compenso di 444,30 euro mensili. I giovani aderenti saranno impiegati da Grimani Buttari, Fondazione Osimana Padre Bambozzi, Fondazione Recanatesi, Asso, Comune di Osimo, Comune di Castelfidardo, Comune di Camerano, Croce Verde di Castelfidardo, Fondazione Ferretti e Mensa lauretana della Carità, Deshido academy, L’Albero delle Stelle, Mensa Lauretana della Carità. Il bando prevede l’impiego di operatori volontari in attività e progetti diversi tra cui educazione e promozione culturale verso i minori, assistenza adulti e terza età in condizioni di disagio, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, storico, civile, sportello informa, educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport, assistenza adulti e terza età in condizioni di disagio e pazienti affetti da patologie invalidanti. Come novità è prevista la certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza. Le domande scadono il 10 febbraio.