Al via il Centro servizi anziani: realizzata una ricerca

Parte a Fabriano il Centro Servizi anziani, un nuovo presidio pensato per rispondere ai bisogni delle persone over 65. La ricerca sui bisogni dell’anziano che sarà presentata venerdì alle 17 al cinema Montini è solo il primo passo di un progetto che rientra in un più ampio processo di innovazione sociale promosso dall’Ambito 10, iniziato con il progetto Janus (sostenuto da Fondazione Cariverona) e orientato a un welfare più umano, connesso e capace di prevenzione. Da qui l’attenzione non solo ai bisogni ma anche ai desideri delle persone over 65 per costruire interventi strutturali e non emergenziali. "Con il Centro vogliamo restituire centralità alla terza età – dice l’assessore Maurizio Serafini – offrendo strumenti concreti ma anche uno sguardo nuovo".