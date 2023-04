Al via il cineforum, proiezioni per ragazzi e anche adulti

Falconara inaugura la stagione del "cineforum". Partono oggi le programmazioni del Centro Giovani di via IV Novembre (in centro città) e dell’auditorium Fallaci di Castelferretti con due proiezioni ad ingresso gratuito. La rassegna ‘Cinema insieme’ al Centro Giovani è frutto delle scelte degli stessi ragazzi e prevede proiezioni alle 21 per i tre venerdì di aprile: si parte oggi con il film ‘Come un gatto in tangenziale’. Venerdì 21 invece sarà la vota di ‘La Teoria del Tutto: la straordinaria storia di Jane e Stephen Hawking’, per concludere il 28 con ‘Now you see me: i maghi del crimine’.

All’auditorium Fallaci, invece, si alterneranno pellicole per i più piccoli, in programmazione la domenica pomeriggio, a quelle per i più grandi, previste il venerdì sera. Il primo titolo in programmazione oggi è ‘Perfetti sconosciuti’, mentre domenica alle 17.30 sarà proiettato il film d’animazione ‘Oceania’. Nella serata di venerdì 21 gli spettatori potranno assistere a ‘Tutta colpa di Freud’, mentre domenica 23, alle 17.30, ci sarà ‘Luca’. Gli ultimi due appuntamenti saranno venerdì 28 alle 21 con il film ‘Corro da te’ e domenica 30 alle 17:30 con ‘Cruella’. "Le due rassegne cinematografiche – spiega il sindaco Stefania Signorini – hanno la funzione di stimolare i cittadini condividere spazi pubblici, pensati e realizzati per socializzare e condividere esperienze".