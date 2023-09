Al via il grande evento su Vanvitelli Alla Mole l’eredità del grande maestro

Dopo una lunga attesa, comprendente un’importante presentazione al Ministero della cultura di Roma, oggi prende il via alla Mole di Ancona il convegno internazionale di studi ‘Luigi Vanvitelli, il Maestro e la sua eredità. 1773-2023’.

L’evento è stato organizzato per celebrare i 250 anni dalla morte del grande architetto, creatore della celeberrima Reggia di Caserta, ‘la Versailles italiana’, il quale proprio nel capoluogo marchigiano ha lasciato molti splendidi ‘segni’ del proprio genio.

Primo fra tutti la Mole Vanvitelliana, che fino a sabato ospiterà tanti relatori di eccezionale livello. Il convegno sarà inaugurato questo pomeriggio (ore 15.30) nell’Auditorium Tamburi con i saluti istituzionali del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, dell’assessore regionale alla cultura, Chiara Biondi, dell’assessore alla cultura del Comune, Anna Maria Bertini, del rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gianluca Gregori, della soprintendente per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, Cecilia Carlorosi, da Rossella Bellesi, componente del Comitato di direzione del Museo Tattile Omero, e da Alberto Romagnoli che è membro del consiglio nazionale degli ingegneri.

L’apertura dei lavori è prevista alle ore 16.30. A introdurli e a moderarli sarà Tiziana Maffei, direttore generale della Reggia di Caserta. Interverranno il professor Fabio Mangone, docente di storia dell’architettura all’Università Federico II di Napoli, e il professor Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche di Urbino e della Direzione regionale Musei Marche.

A chiudere i lavori del convegno, domenica mattina (ore 11) sarà il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, affiancato dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

Tra inaugurazione e fine dei lavori si susseguiranno decine di interventi che affronteranno ogni aspetto della figura di Luigi Vanvitelli, genio poliedrico che ad Ancona ridisegnò l’intero porto, comprendendone l’importanza per la città, oltre a lasciare opere di grande pregio, come la Chiesa del Gesù in piazza Stracca. Domani (ore 14.10) è previsto l’intervento del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, a conferma dell’importanza che riveste il convegno.

r. m.