Al via il laboratorio fotografico con la presenza di Alba Zari

Al via oggi all’accademia Acca "Il vaso di Pandora", laboratorio con Alba Zari, uno dei nomi più interessanti della fotografia contemporanea. Alba Zari è nata in Thailandia, ha studiato tra l’Italia e New York, attualmente vive a Londra ed è uno dei nomi più in vista.

I suoi progetti sono diventati libri ed espone nelle grandi gallerie europee. Sarà la prima docente ad aprire l’esperienza di Acca fotografia per ACCA Academy. Il laboratorio si rivolge a fotografi, terapeuti, artisti, studenti, appassionati che abbiano voglia di iniziare un progetto che parte da se stessi, imparare un metodo di lavoro, confrontarsi con l’auto rappresentazione fino ad arrivare al fotolibro digitale. Acca Fotografia presenta per la prima volta a Jesi, nelle Marche, una serie di laboratori in un nuovo e inedito percorso nella fotografia contemporanea. L’obiettivo è quello di "offrire la possibilità di esplorazione e approfondimento tramite lo scambio con i grandi autori della fotografia. Insieme a fotografi, storici, artisti, curatori, editori, esperti in comunicazione, i partecipanti potranno approfondire e soddisfare le loro curiosità e le loro passioni percorrendo nuove direzioni".

Tutte le informazioni per chi fosse interessato sono reperibili sul sito internet di Acca Academy. Il Laboratorio si terrà nelle sale di Palazzo Bisaccioni a Jesi.