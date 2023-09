Al via il nuovo servizio di refezione scolastica . Sulla rete civica tutte le informazioni

Al via il nuovo servizio di refezione scolastica pubblicate in rete tutte le informazioni. È disponibile sulla rete civica comunale il modello di domanda per la richiesta del servizio refezione scolastica scuola secondaria di primo grado Gentile Fermi. La domanda deve essere inviata entro e non oltre giovedì prossimo. Per richiedere informazioni specifiche sull’iscrizione al servizio di mensa scolastica è possibile contattare: l’ufficio mensa ai numeri: 0732 709312 709325