Al via la demolizione dell’ex Crt: sorgerà il nuovo polo per l’infanzia

Al via ieri mattina i lavori di demolizione dell’ex Crt (Centro radio trasmittente), di via del Verziere, attesi da molti anni in particolare dai residenti. "I lavori – spiegano dal Comune – si completeranno con la rimozione delle macerie nei prossimi giorni", quando il rudere di edificio, situato all’interno del parco della Magione che nella prima metà del Novecento era a servizio dell’aeroporto di Jesi, sarà solo un ricordo. La benna che ha "aggredito" i resti dell’edificio si è messa all’opera nelle prime ore della mattinata, concludendo il tutto nel giro di poco. Al suo posto "nascerà – spiegano ancora da piazza Indipendenza – il nuovo polo per l’infanzia che ospiterà una scuola materna per 75 alunni ed un asilo nido per 60 bambini. È in corso di elaborazione il progetto esecutivo da parte della ditta che si è aggiudicata l’appalto dei lavori e che realizzerà il nuovo edificio. L’intervento è finanziato con 2,9 milioni di euro di fondi Pnrr". La costruzione del polo per l’Infanzia deve essere completata entro il 2025 con collaudo finale entro il giugno 2026, ma "si confida che i tempi possano essere più brevi di alcuni mesi".